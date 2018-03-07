Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018
exclusive / Криминал

В подъезде в Новосибирске обнаружен мужчина с ножевым ранением
Сотрудники полиции Новосибирска не подтверждают сведения о том, что в одном из домово в подъезде обнаружен труп человека. Соответствующие данные ранее начали распространять массмедиа, однако в действительности человек, найденный в подъезде, выжил.

В подъезде в Новосибирске обнаружен мужчина с ножевым ранением

Утром среды, 7 марта, в СМИ появились данные о том, якобы в подъезде жилого дома, размещенного на улице Танкистов в Новосибирске, найдено тело мужчины. Правоохранители в беседе с прессой подтвердили, что по указанном адресу действительно фиксировался инцидент. Однако выявили там не труп, а гражданина с ножевым ранением. Это оказался бездомный, и его травма не являлась смертельной, а сейчас он находится в больнице под наблюдением медиков.

В ходе расследования было установлено, что вместе со знакомой мужчина в подъезде распивал спиртное. В ходе “застолья” между парой произошел конфликт, во время чего гражданка ножом ударила потерпевшего. Подозреваемую стражам порядка Новосибирска удалось успешно задержать, сейчас проводятся дополнительные расследования.

Автор: Марина Вебер
Вчера, 12:15
Читайте также
Сегодня в России отмечается Международный женский
Анастасия Волочкова оказалась владелицей дома и
В Украине развернули арест активов “Газпрома”
Ксению Собчак внесли в базу сайта «Миротворец»
До конца марта Мантуров ожидает принятия
Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ до
В “Газпроме” объяснили возвращение “Нафтогазу”
Как ухаживать за лицом весной: Маски для лица и
Весенняя мода 2018: Какие цвета в моде весной
Эксперт: У США остался год для использования
Более 400 тысяч новый клиентов за 2017 год
Фотограф обнаружил Ричарда Брэнсона в статуе
Добавление комментария
Последние новости
07.03, 23:58 Сегодня в России отмечается Международный женский день
07.03, 23:42 Сыну Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева сделали операцию
07.03, 23:22 Певица МакSим воссоединилась со своим экс-супругом
07.03, 23:00 Анастасия Волочкова оказалась владелицей дома и 22
07.03, 22:41 Появились первые фотографии LADA Vesta SW Cross в версии
07.03, 22:20 Сверхпрочный зонд NASA Parker доставит к Солнцу чип с
07.03, 22:00 Apple закроет музыкальный сервис iTunes
07.03, 21:46 Windows 10 S станет «режимом S» существующих версий
07.03, 21:30 Ученые обнаружили уникальный квантовый феномен в космосе
07.03, 21:08 Николай Басков и Виктория Лопырева задумались о детях
07.03, 21:01 Свидание с Паулиной Андреевой будет стоить до 100 тысяч
07.03, 20:59 Ученые работают над созданием таблеток для похудения
07.03, 20:58 В “Яндексе” сообщили о закрытии сервиса “Фотки”
07.03, 20:48 В Украине развернули арест активов “Газпрома”
07.03, 20:48 Ксению Собчак внесли в базу сайта «Миротворец»
07.03, 20:41 В Воронежской области ищут 38-летнюю женщину
07.03, 20:33 Максим Галкин получил волну критики от поклонников Ольги
07.03, 20:28 Samsung презентовал новую линейку QLED-телевизоров
07.03, 20:26 Соцсеть “ВКонтакте” намерена запустить собственную
07.03, 20:21 Ким Кардашьян прикрыла обнаженную грудь лапшой