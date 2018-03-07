В подъезде в Новосибирске обнаружен мужчина с ножевым ранением
Сотрудники полиции Новосибирска не подтверждают сведения о том, что в одном из домово в подъезде обнаружен труп человека. Соответствующие данные ранее начали распространять массмедиа, однако в действительности человек, найденный в подъезде, выжил.
Утром среды, 7 марта, в СМИ появились данные о том, якобы в подъезде жилого дома, размещенного на улице Танкистов в Новосибирске, найдено тело мужчины. Правоохранители в беседе с прессой подтвердили, что по указанном адресу действительно фиксировался инцидент. Однако выявили там не труп, а гражданина с ножевым ранением. Это оказался бездомный, и его травма не являлась смертельной, а сейчас он находится в больнице под наблюдением медиков.
В ходе расследования было установлено, что вместе со знакомой мужчина в подъезде распивал спиртное. В ходе “застолья” между парой произошел конфликт, во время чего гражданка ножом ударила потерпевшего. Подозреваемую стражам порядка Новосибирска удалось успешно задержать, сейчас проводятся дополнительные расследования.
Утром среды, 7 марта, в СМИ появились данные о том, якобы в подъезде жилого дома, размещенного на улице Танкистов в Новосибирске, найдено тело мужчины. Правоохранители в беседе с прессой подтвердили, что по указанном адресу действительно фиксировался инцидент. Однако выявили там не труп, а гражданина с ножевым ранением. Это оказался бездомный, и его травма не являлась смертельной, а сейчас он находится в больнице под наблюдением медиков.
В ходе расследования было установлено, что вместе со знакомой мужчина в подъезде распивал спиртное. В ходе “застолья” между парой произошел конфликт, во время чего гражданка ножом ударила потерпевшего. Подозреваемую стражам порядка Новосибирска удалось успешно задержать, сейчас проводятся дополнительные расследования.
Автор: Марина Вебер