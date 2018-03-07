В США учительницу первого класса обвинили в изнасиловании трех школьников
СМИ сообщают, что в США в штате Оклахома 42-летнюю учительницу первого класса обвиняют в изнасиловании трех школьников старших классов. По данным следствия, инциденты происходили с ноября 2016 по август 2017 годов.
На данный момент женщина больше не работает педагогом. Она находится на свободе, поскольку выплатила залог в размере 20 тысяч долларов. Суд запретил ей контактировать с жертвами и посещать заведение, где она работала. Учительница отвергает все обвинения. Слушания по данному делу запланированы на июнь.
Администрация школы, где работала педагог, знает об инцидентах, но не может ничего рассказать подробнее, поскольку правоохранители держат детали дела в тайне.
На данный момент женщина больше не работает педагогом. Она находится на свободе, поскольку выплатила залог в размере 20 тысяч долларов. Суд запретил ей контактировать с жертвами и посещать заведение, где она работала. Учительница отвергает все обвинения. Слушания по данному делу запланированы на июнь.
Администрация школы, где работала педагог, знает об инцидентах, но не может ничего рассказать подробнее, поскольку правоохранители держат детали дела в тайне.
Автор: Сергей Сидорин