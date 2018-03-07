Light Phone 2 получит высокий ценник
В продажу поступил так называемый анти-смартфон Light Phone 2, который должен непременно удивить ценителей стильных решений. Однако устройство может разочаровать своим ценником, оказавшимся, по мнению экспертов, сильно завышенным.
Устройство позволит пользователям совершать множество звонков, при этом у него совершенно не расходуется заряд батареи. Таким образом, девайс нужно ставить на зарядку один раз в несколько дней.
Light Phone 2 является идеальным гаджетом, если использовать его в паре с основным смартфоном, который нужен для общения в социальных сетях, просмотра видео, игр и других функций. Стоимость новинки составила 250 долларов. По словам экспертов, альтернативой Light Phone 2 может стать обычный кнопочный телефон по 50 долларов.
Устройство позволит пользователям совершать множество звонков, при этом у него совершенно не расходуется заряд батареи. Таким образом, девайс нужно ставить на зарядку один раз в несколько дней.
Light Phone 2 является идеальным гаджетом, если использовать его в паре с основным смартфоном, который нужен для общения в социальных сетях, просмотра видео, игр и других функций. Стоимость новинки составила 250 долларов. По словам экспертов, альтернативой Light Phone 2 может стать обычный кнопочный телефон по 50 долларов.
Автор: Валерия Орлова