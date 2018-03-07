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exclusive / Шоу-бизнес

Полуобнаженная Ольга Бузова через окно “засветила” соседям свои ягодицы
Ольга Бузова поделилась с поклонниками эротическим снимком, где она в полуобнаженном виде позирует в темноте, стоя к панорамному окну спиной. Многих фолловеров возмутил тот факт, что звезда “светит” своими ягодицами перед соседями.

Полуобнаженная Ольга Бузова через окно “засветила” соседям свои ягодицы

На обнародованном кадре Ольга Бузова стоит в полумраке на фоне городского пейзажа, раскинувшегося за ее спиной. Судя по очертаниям, одежды на знаменитости нет, за исключением, предположительно, нижнего белья. Теледива упирается рукой в раму, а ее ноги облачены в туфли на шпильке. При этом спиной звезда повернута к окну.

Большинство поклонников Бузовой такой кадр впечатлил, они назвали его эротичным и соблазнительным. Однако нашлись и те, кто раскритиковал знаменитость. В частности, фолловеры считают, что не слишком прилично “светить” свои ягодицы через окно при свете дня, ведь свидетелями этого могут оказаться соседи. Тем не менее, даже несмотря на наличие негативных отзывов, публикация на странице певицы успела собрать более 331 тысячи отметок “Мне нравится” и множество комментариев от подписчиков.

Автор: Марина Вебер
Вчера, 11:01
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