В Подмосковье найден мертвым пенсионер, застреливший управляющую гостиницей
В Подмосковье пенсионер Вооруженных сил РФ выстрелил в свою знакомую, которая работала управляющей гостиницей. Инцидент произошел в городе Люберцы. Спустя время он был найден мертвым.
После совершения преступления мужчина сел в свой автомобиль марки Toyota. Там и был найден его труп. Что касается женщины ,то она выжила. Сейчас пострадавшая находится в Раменской ЦРБ.
По факту случившегося проводится расследование.
После совершения преступления мужчина сел в свой автомобиль марки Toyota. Там и был найден его труп. Что касается женщины ,то она выжила. Сейчас пострадавшая находится в Раменской ЦРБ.
По факту случившегося проводится расследование.
Автор: Валерия Орлова