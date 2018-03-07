Ученые раскрыли новую опасность глобального потепления
Ученые рассказали о новой опасности, которую может нести Земле глобальное потепление. В частности, угроза затронет обитателей морей и океанов, о чем сообщается на страницах портала iReactor.
В рамках своей работы ученые решили изучить горные породы на территории Италии, а также Англии. Исследователи рассмотрели химический состав, чей возраст составил порядка 100 млн лет, и благодаря ему имеется возможность определить, какое количество кислорода содержалось в древнем океане. Оказалось, что не менее чем 94 млн лет назад в воду из атмосферы проникло значительное число углеродных соединений, что спровоцировало последующее массовое вымирание динозавров, населявших Землю.
Последующее повышение на планете температур, настаивают ученые, может ускорить процесс сокращения кислорода непосредственно в воде. Это в значительной мере отразится на морских обитателях, чья популяция способна впоследствии сильно сократиться.
Ранее сообщалось, что глобальное потепление может сохранить пресную воду Земли.
В рамках своей работы ученые решили изучить горные породы на территории Италии, а также Англии. Исследователи рассмотрели химический состав, чей возраст составил порядка 100 млн лет, и благодаря ему имеется возможность определить, какое количество кислорода содержалось в древнем океане. Оказалось, что не менее чем 94 млн лет назад в воду из атмосферы проникло значительное число углеродных соединений, что спровоцировало последующее массовое вымирание динозавров, населявших Землю.
Последующее повышение на планете температур, настаивают ученые, может ускорить процесс сокращения кислорода непосредственно в воде. Это в значительной мере отразится на морских обитателях, чья популяция способна впоследствии сильно сократиться.
Ранее сообщалось, что глобальное потепление может сохранить пресную воду Земли.
Автор: Марина Вебер