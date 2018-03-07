Ани Лорак опубликовала трогательную фотографию с мамой и дочкой
Известная российская и украинская певица Ани Лорак в преддверии 8 марта поделилась с подписчиками трогательной фотографией с мамой и дочкой Софией. Черно-белый снимок обнародован в профиле исполнительницы в социальной сети Instagram.
«Мама+дочка+внучка. Давайте говорить слова любви и признания , согревать друг друга теплом своих сердец», - подписала публикацию певица.
Очевидно, что фотография была сделана после шоу Ани Лорак «Дива», которое с аншлагом прошло в минувшую субботу в московском «Олимпийском». Мероприятие посетили не только представители отечественного шоу-бизнеса, но и семья артистки, в том числе дочь, мама и муж Мурат.
Подписчики отметили, что все родственницы очень похожи друг на друга. Они пожелали семье Ани Лорак счастья и любви.
Для певицы является очень ценной тема родственных отношений. Ее детство прошло в детском доме, поскольку у родителей не хватало денежных средств, чтобы вырастить ее и брата. В связи с этим своей единственной дочери Софии Ани Лорак старается дать всё самое лучшее.
Ранее сообщалось, что певица неудачно повторила позу Анджелины Джоли с ногой.
«Мама+дочка+внучка. Давайте говорить слова любви и признания , согревать друг друга теплом своих сердец», - подписала публикацию певица.
Очевидно, что фотография была сделана после шоу Ани Лорак «Дива», которое с аншлагом прошло в минувшую субботу в московском «Олимпийском». Мероприятие посетили не только представители отечественного шоу-бизнеса, но и семья артистки, в том числе дочь, мама и муж Мурат.
Подписчики отметили, что все родственницы очень похожи друг на друга. Они пожелали семье Ани Лорак счастья и любви.
Для певицы является очень ценной тема родственных отношений. Ее детство прошло в детском доме, поскольку у родителей не хватало денежных средств, чтобы вырастить ее и брата. В связи с этим своей единственной дочери Софии Ани Лорак старается дать всё самое лучшее.
Ранее сообщалось, что певица неудачно повторила позу Анджелины Джоли с ногой.
Автор: Валерия Орлова