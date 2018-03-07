Искусственный интеллект составил список трендов на порно в 2018 году
Ресурс YouPorn представил вниманию пользователей список трендов на порно в 2018 году. Рейтинг составлялся в условиях эксперимента с использованием технологии искусственного интеллекта.
В ТОПе оказались 36 «модных» тематик видеороликов, которые станут самыми популярными для «клиентов». Лидером стала тема «Т’чалла и Шури», в которой фигурируют персонажи известного комикса о супергерое Черной Пантере и его родной сестре. Четвертое место искусственный интеллект отвел для тематики «Вертью и Мойр».
В списке также оказалась категория с парой канадских танцоров на льду, которая завоевала золотые медали на Играх в Пхенчхане. Некоторые рубрики получили дословное значение – «бесплатное порно для умных очков» или «немецкая мама на час», другие же представляют собой набор слов - «оргестр» или «провисание члена». Составление списка проводилось с помощью загрузки необходимых данных в рекуррентную нейронную сеть, которая и предоставила данный результат.
В ТОПе оказались 36 «модных» тематик видеороликов, которые станут самыми популярными для «клиентов». Лидером стала тема «Т’чалла и Шури», в которой фигурируют персонажи известного комикса о супергерое Черной Пантере и его родной сестре. Четвертое место искусственный интеллект отвел для тематики «Вертью и Мойр».
В списке также оказалась категория с парой канадских танцоров на льду, которая завоевала золотые медали на Играх в Пхенчхане. Некоторые рубрики получили дословное значение – «бесплатное порно для умных очков» или «немецкая мама на час», другие же представляют собой набор слов - «оргестр» или «провисание члена». Составление списка проводилось с помощью загрузки необходимых данных в рекуррентную нейронную сеть, которая и предоставила данный результат.
Автор: Татьяна Свиридова