Свидание с Паулиной Андреевой будет стоить до 100 тысяч рублей
Актриса Паулина Андреева стала участницей благотворительного проекта. Она сходит на свидание за деньги с победителем аукциона.
Торги начнутся 6 марта и продлятся до 10 марта. Собранные в рамках благотворительного проекта средства будут переданы фонду «Выход», который занимается людьми с расстройством аутического спектра. На данный момент в аукционе за право свидания с Паулиной Андреевой приняли участие несколько человек. Они готовы расстаться с суммой от 10 тысяч до 100 тысяч рублей, чтоб пообщаться с актрисой. Свидание запланировано на 11 марта. Победитель также получит 2 билета на спектакль «Номер 13D», в котором помимо Андреевой играют Игорь Верник, Ирина Пегова и Станислав Дружников.
Отмечается, что авторы благотворительного проекта регулярно привлекают к нему звезд российского шоу-бизнеса. Ранее в проекте приняли участие Feduk, T-killah, Агния Дитковските, Алиса Хазанова. Паулина Андреева в 2017 году стала послом фонда «Выход» и призвала общественность обратить внимание на проблемы людей с аутизмом.
Ранее сообщалось, что Паулину Андрееву заподозрили в беременности.
Торги начнутся 6 марта и продлятся до 10 марта. Собранные в рамках благотворительного проекта средства будут переданы фонду «Выход», который занимается людьми с расстройством аутического спектра. На данный момент в аукционе за право свидания с Паулиной Андреевой приняли участие несколько человек. Они готовы расстаться с суммой от 10 тысяч до 100 тысяч рублей, чтоб пообщаться с актрисой. Свидание запланировано на 11 марта. Победитель также получит 2 билета на спектакль «Номер 13D», в котором помимо Андреевой играют Игорь Верник, Ирина Пегова и Станислав Дружников.
Отмечается, что авторы благотворительного проекта регулярно привлекают к нему звезд российского шоу-бизнеса. Ранее в проекте приняли участие Feduk, T-killah, Агния Дитковските, Алиса Хазанова. Паулина Андреева в 2017 году стала послом фонда «Выход» и призвала общественность обратить внимание на проблемы людей с аутизмом.
Ранее сообщалось, что Паулину Андрееву заподозрили в беременности.
Автор: Сергей Сидорин