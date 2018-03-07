Vivo X21 может получить сканер отпечатков пальцев
В Сети появились фотографии смартфона Vivo X21, которые раскрывают некоторые его особенности. Сообщается, что модель обзаведется сканером отпечатка пальцев. Снимки появились на одном из китайских сайтов.
Также Vivo X21 получит двойную камеру, расположенную на задней панели устройства. Что касается сканера отпечатков пальцев, то, вероятно, он будет находиться под экраном. Во время сертификации 3C модель Vivo X21A представили в четырех разных вариантах, и один из них включал UD (присутствие системы идентификации под дисплеем). Имеется информация, что производитель может выпустить смартфоны без данной функции по более низкой цене.
На сегодняшний день иная информация о будущем флагмане отсутствует. Ожидается, что «сердцем» устройства выступит чипсет Snapdragon 670. Он станет осуществлять работу в паре с 6 Гб «оперативки».
Также Vivo X21 получит двойную камеру, расположенную на задней панели устройства. Что касается сканера отпечатков пальцев, то, вероятно, он будет находиться под экраном. Во время сертификации 3C модель Vivo X21A представили в четырех разных вариантах, и один из них включал UD (присутствие системы идентификации под дисплеем). Имеется информация, что производитель может выпустить смартфоны без данной функции по более низкой цене.
На сегодняшний день иная информация о будущем флагмане отсутствует. Ожидается, что «сердцем» устройства выступит чипсет Snapdragon 670. Он станет осуществлять работу в паре с 6 Гб «оперативки».
Автор: Валерия Орлова