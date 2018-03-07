Фотограф обнаружил Ричарда Брэнсона в статуе волхва 1882 года
Наблюдательному фотографу удалось обнаружить статую волхва, которая очень напоминает предпринимателя Ричарда Брэнсона. Указанная скульптура создавалась еще в далеком 1882 году, передает Planet Today.
Фотограф Зак Калпин изучал свои снимки, полученные в Храме Святого Семейства, что в Барселоне. Неожиданно он обнаружил, что один из представленных волхвов в статуе известной сцены Рождества внешне выглядит практически как миллиардер и основатель корпорации Virgin — Ричарда Брэнсон. Созданием проекта занимался в 1882 году Антони Гауди, популярный в свое время архитектор. Сходство показалось Каплину слишком значительным, поэтому он решил рассказать об этом в Сети.
Представители храма, между тем, настаивают на том, что сходство это является чистой случайностью. Некоторые интернет-пользователи, впрочем, решили, что Брэнсон может являться путешественником во времени, и он успел побывать в далеком прошлом, а сейчас живет в реальном мире. Другие же отнеслись к такой теории весьма скептически.
Фотограф Зак Калпин изучал свои снимки, полученные в Храме Святого Семейства, что в Барселоне. Неожиданно он обнаружил, что один из представленных волхвов в статуе известной сцены Рождества внешне выглядит практически как миллиардер и основатель корпорации Virgin — Ричарда Брэнсон. Созданием проекта занимался в 1882 году Антони Гауди, популярный в свое время архитектор. Сходство показалось Каплину слишком значительным, поэтому он решил рассказать об этом в Сети.
Представители храма, между тем, настаивают на том, что сходство это является чистой случайностью. Некоторые интернет-пользователи, впрочем, решили, что Брэнсон может являться путешественником во времени, и он успел побывать в далеком прошлом, а сейчас живет в реальном мире. Другие же отнеслись к такой теории весьма скептически.
Автор: Марина Вебер