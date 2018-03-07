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Составлен ТОП-10 самых продаваемых в России «февральских» внедорожников
Автоэксперты составили ТОП-10 самых продаваемых в России внедорожников. «Февральским» лидером стал компакткроссовер Hyundai Creta.

Составлен ТОП-10 самых продаваемых в России «февральских» внедорожников


Внедорожник Hyundai Creta в течение нескольких месяцев возглавляет рейтин самых продаваемых авто в России в сегменте SUV. В феврале показатель продаж вырос на 46% с 5937 реализованными автомобилями. Второе место досталось Renault Duster, который приобрели 3659 российских покупателя, рост продаж составит 13%. Тройку лидеров замыкает LADA 4x4 с проданными 2678 экземплярами (+32%). Немного отстает Renault Kaptur с показателем продаж в 2667 единиц, а на пятом месте расположился Volkswagen Tiguan и 2523 автомобиля, которые приобрели жители России.

Последние пять мест в рейтинге заняли KIA Sportage - 2469 экземпляров и рост 68%, Chevrolet Niva - 2328 машин и +4%, Toyota RAV4 - 2060 штук и снижение продаж на 8%, Nissan Qashqai - 1882 авто +28% и Nissan X-Trail с продажами в 1709 штук и падением показателя на 4%.

Автор: Татьяна Свиридова
Вчера, 15:00
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