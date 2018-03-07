Порноактриса будет судится с президентом США Дональдом Трампом
Порноактриса Сторми Даниэлс, известная под псевдонимом Стефани Клиффорд, подала в суд на президента США Дональда Трампа. Главу Белого Дома обвиняют в разглашении интимной связи, несмотря на подписание соответствующего договора.
Отмечается, что сексуальные отношения между Трампом и Даниэлс длились с лета 2006 до конца 2007 года. Согласно заключенному договору, их связь должна остаться в тайне, а порноактриса получит гонорар в размере 130 тысяч долларов.
По мнению истца, Дональд Трамп не подписал данный договор и теперь актриса фильмов для взрослых намерена судиться с президентом, поскольку посчитала документ недействительным.
Ранее сообщалось, что адвокаты Трампа заплатили Сторми Даниэлс деньги за молчание о связи.
Отмечается, что сексуальные отношения между Трампом и Даниэлс длились с лета 2006 до конца 2007 года. Согласно заключенному договору, их связь должна остаться в тайне, а порноактриса получит гонорар в размере 130 тысяч долларов.
По мнению истца, Дональд Трамп не подписал данный договор и теперь актриса фильмов для взрослых намерена судиться с президентом, поскольку посчитала документ недействительным.
Ранее сообщалось, что адвокаты Трампа заплатили Сторми Даниэлс деньги за молчание о связи.
Автор: Сергей Сидорин