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Ученые обнаружили уникальный квантовый феномен в космосе
Астроном из США Константин Батыгин, который предложил теорию о существовании девятой по счету планеты в Солнечной системе, обнаружил, уникальный феномен в космосе. По его словам, вращающиеся вокруг массивных объектов аккреционные диски, деформируются из-за присутствия макроскопических квантовых эффектов.

Ученые обнаружили уникальный квантовый феномен в космосе


На движение частиц оказывает воздействие гравитация центрального тела. Траектория напоминает круговые орбиты, имеющиеся вокруг светил. Несмотря на это, спустя некоторое время появляются крупномасштабные искажения, причина которых никому неизвестна.

По словам Барыгина, это соответствующее явление можно связать с теорией возмущений. Чтобы не рассматривать отдельно каждую частицу вещества, диск лучше смоделировать как ряд «проводов». По мере удаления от массивного тела его плотность снижается. В результате имеет место быть явление, которое получило название «континуум плотности».

Автор: Валерия Орлова
Вчера, 21:30
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