В массовом ДТП в Ростове столкнулись порядка 50 автомобилей
В массовом ДТП в Ростове участниками столкновения стали порядка 50 автомобилей. О происшествии общественность информируют СМИ, ссылаясь на заявления очевидцев событий.
Согласно полученным сведениям, инцидент отмечен в Ростове в среду, 7 марта. На Текучевском мосту очевидцы зафиксировали значительное скопление авто, ставших участниками массовой аварии. Согласно видеоматериалам, появившимся в Сети, на небольшом отрезке дороги разминуться не смогли порядка 50 транспортных средств, среди которых как легковушки, так и более габаритные авто. При этом машины “разбросаны” по проезжей части, в заметной мере препятствуя другим участникам дорожного движения.
Источники утверждают, что непосредственно на месте аварии присутствуют представители экстренных служб Ростова, однако официальных комментариев на этот счет пока не поступало. Неизвестным остается и то, что именно послужило причиной массового столкновения, а также имеются ли вследствие указанного происшествия пострадавшие граждане.
Согласно полученным сведениям, инцидент отмечен в Ростове в среду, 7 марта. На Текучевском мосту очевидцы зафиксировали значительное скопление авто, ставших участниками массовой аварии. Согласно видеоматериалам, появившимся в Сети, на небольшом отрезке дороги разминуться не смогли порядка 50 транспортных средств, среди которых как легковушки, так и более габаритные авто. При этом машины “разбросаны” по проезжей части, в заметной мере препятствуя другим участникам дорожного движения.
Источники утверждают, что непосредственно на месте аварии присутствуют представители экстренных служб Ростова, однако официальных комментариев на этот счет пока не поступало. Неизвестным остается и то, что именно послужило причиной массового столкновения, а также имеются ли вследствие указанного происшествия пострадавшие граждане.
Автор: Марина Вебер