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Apple закроет музыкальный сервис iTunes
Появились сведения о том, что Apple закроет музыкальный сервис iTunes, потому что он не дает возможности развивать новые продукты «яблочной» корпорации, например, стриминговый сервис Apple Music, запущенный не так давно. Об этом сообщает авторитетное издание U.K. Metro.


Apple закроет музыкальный сервис iTunes


Источник уверяет, уведомления от Apple, информирующие о завершении поддержки формата iTunes LP, направлены некоторым представителям музыкальной сферы деятельности. Послания по электронной почте информируют, что со следующего месяца текущего года «яблочная» компания завершит прием заявок на применение формата iTunes LP, предназначенного для диалогового оформления музыкальных альбомов. До конца 2018 года все существующие альбомы будут удалены из медиаплеера.

Apple позаботилась о пользователях, ставших обладателями альбомов при помощи указанного сервиса, теперь им предоставлена возможность загрузки его через iTunes Match. Специалисты объясняют, что это может послужить причиной полной остановки функционирования всего магазина iTunes.

В рамках сервиса Apple Music (без подписки) будут находиться в доступе для загрузки все музыкальные композиции пользователей, имеющие связь с учетной записью Apple ID. Приобретение новых музыкальных треков станет невозможно, по той причине, что «яблочная» компания осуществит закрытие iTunes, а взамен порекомендует подписаться на фирменный музыкальный сервис. В таком случае у владельца iPhone, Apple TV, Mac, iPad появится возможность прослушивать любимую музыку.

Напомним, СМИ сообщали, что Apple работает над обновлением приложения для чтения книг iBooks.

Автор: Элана Ал-Лами
Вчера, 22:00
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