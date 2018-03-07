Google представил рекордный квантовый компьютер
Сотрудники Google смогли собрать квантовый компьютер на 72 кубита. Устройство будет заниматься отработкой способов масштабирования вычислительных систем и исследованием уровней ошибок.
Квантовые компьютеры существенно отличаются от обычных. По словам их разработчиков, устройства могут произвести революцию во многих областях. Основная проблема в создании данных компьютеров заключается в том, что очень сложно держать в состоянии суперпозиции огромное количество кубитов. Кроме этого, увеличивается число ошибок, связанных со считыванием и обработкой информации.
Разработка специалистов Google получила название Bristlecone. В его основе лежит представленный несколько лет тому назад компьютер на 9 кубитов. Интернет-гигант намерен показать конкурентам своё «квантовое превосходство», то есть устройство, которое способно решить ту или иную вычислительную задачу. Согласно имеющимся расчетам, компьютер должен иметь 49 кубитов.
Квантовые компьютеры существенно отличаются от обычных. По словам их разработчиков, устройства могут произвести революцию во многих областях. Основная проблема в создании данных компьютеров заключается в том, что очень сложно держать в состоянии суперпозиции огромное количество кубитов. Кроме этого, увеличивается число ошибок, связанных со считыванием и обработкой информации.
Разработка специалистов Google получила название Bristlecone. В его основе лежит представленный несколько лет тому назад компьютер на 9 кубитов. Интернет-гигант намерен показать конкурентам своё «квантовое превосходство», то есть устройство, которое способно решить ту или иную вычислительную задачу. Согласно имеющимся расчетам, компьютер должен иметь 49 кубитов.
Автор: Валерия Орлова