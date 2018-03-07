Nokia 9 и Nokia 8 Pro появятся к концу 2018 года
По словам источников, знакомых с инсайдерской информацией, смартфоны Nokia 9 и Nokia 8 Pro появятся к концу 2018 года. Гаджеты были представлены в рамках выставке MWC 2018, завершившейся на текущей неделе в Барселоне.
Смартфоны работают на базе процессора Snapdragon 835. Из-за этого новые девайсы Nokia составят конкуренцию флагманам Galaxy S9, LG G7 и HTC U12. По неофициальной информации, Nokia 9 разработчики оснастят безрамочным дисплеем с разрешением QHD+, диагональю 5,7 дюймов, а Nokia 8 Pro – 5,5 дюймов. На задней панели будет установлена пять камер. Объем оперативной памяти составит 6 Гб. На передней панели разместят дактилоскопический сканер и двойную фронтальную камеру.
Ранее сообщалось, что Nokia выпустила обновленный «телефон-банан» 8110.
Смартфоны работают на базе процессора Snapdragon 835. Из-за этого новые девайсы Nokia составят конкуренцию флагманам Galaxy S9, LG G7 и HTC U12. По неофициальной информации, Nokia 9 разработчики оснастят безрамочным дисплеем с разрешением QHD+, диагональю 5,7 дюймов, а Nokia 8 Pro – 5,5 дюймов. На задней панели будет установлена пять камер. Объем оперативной памяти составит 6 Гб. На передней панели разместят дактилоскопический сканер и двойную фронтальную камеру.
Ранее сообщалось, что Nokia выпустила обновленный «телефон-банан» 8110.
Автор: Сергей Сидорин