В Ульяновской области мужчина убил знакомого топором, спрятав труп в подоле
На территории Ульяновской области местный житель топором убил своего 50-летнего знакомого, спрятав его труп в подполе. В итоге подозреваемый предстал перед судом, где ему вынесли приговор.
Житель Ульяновской области пропал без вести еще в начале октября 2017 года, и его поиски продолжались в течение 35 дней. Обнаружили его мертвым в подполе дома, размещенного в одном из населенных пунктов Цильнинского района региона. Позже удалось выяснить в ходе расследования, что в день исчезновения 50-летний гражданин находился в гостях у знакомого, где между мужчинами произошел конфликт. Злоумышленник атаковал товарища, а также нанес ему множество ударов обухом топора. От полученных травм гость скончался на месте, а подозреваемый решил спрятать его труп в подполе, чтобы таким образом защитить себя. В итоге в таком положении тело находилось более месяца.
Следователям удалось собрать достаточно материалов, подтверждающих вину задержанного, и суд приговорил его к девяти годам заключения. Кроме того, гражданину придется выплатить 1 млн рублей в пользу брата убитого.
Житель Ульяновской области пропал без вести еще в начале октября 2017 года, и его поиски продолжались в течение 35 дней. Обнаружили его мертвым в подполе дома, размещенного в одном из населенных пунктов Цильнинского района региона. Позже удалось выяснить в ходе расследования, что в день исчезновения 50-летний гражданин находился в гостях у знакомого, где между мужчинами произошел конфликт. Злоумышленник атаковал товарища, а также нанес ему множество ударов обухом топора. От полученных травм гость скончался на месте, а подозреваемый решил спрятать его труп в подполе, чтобы таким образом защитить себя. В итоге в таком положении тело находилось более месяца.
Следователям удалось собрать достаточно материалов, подтверждающих вину задержанного, и суд приговорил его к девяти годам заключения. Кроме того, гражданину придется выплатить 1 млн рублей в пользу брата убитого.
Автор: Марина Вебер