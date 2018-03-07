Ученые воспользовались атомами платины для окисления угарного газа при комнатной температуре
Специалисты-химики из США разработали новый тип катализаторов на основе атомов платины, распределенных на специальной подложке из слоя оксида одновалентной меди. Ученые выяснили, что данный материал может эффективно окислять угарный газ до углекислого даже в условиях с комнатной температурой.
В настоящее время создатели автомобилей стараются увеличивать эффективность работы двигателей за счет сокращения энергопотерь, что приводит к снижению температуры для их работы. Данные технологии отражаются на том, что катализаторы практически перестают справляться с поставленной задачей по окислению угарного газа, поэтому ученые провели работу по созданию новых и эффективных катализаторов на основе других материалов.
Ранее предлагалось использовать в данной сфере материал на основе атомов оксида церия. Теперь ученые сообщили о создании аналогичного катализатора с атомами платины, распределенных на подложке из оксида меди. В данном случае стало возможным окисление угарного газа при комнатной температуре до углекислого. Максимум в 33% в этом процессе окисления достигался при 70-градусной температуре по Цельсию. Несмотря на положительный результат, исследователи отмечают, что данная технология мало вероятно станет использоваться в промышленности, однако в будущем станет полезной для создания новых материалов.
В настоящее время создатели автомобилей стараются увеличивать эффективность работы двигателей за счет сокращения энергопотерь, что приводит к снижению температуры для их работы. Данные технологии отражаются на том, что катализаторы практически перестают справляться с поставленной задачей по окислению угарного газа, поэтому ученые провели работу по созданию новых и эффективных катализаторов на основе других материалов.
Ранее предлагалось использовать в данной сфере материал на основе атомов оксида церия. Теперь ученые сообщили о создании аналогичного катализатора с атомами платины, распределенных на подложке из оксида меди. В данном случае стало возможным окисление угарного газа при комнатной температуре до углекислого. Максимум в 33% в этом процессе окисления достигался при 70-градусной температуре по Цельсию. Несмотря на положительный результат, исследователи отмечают, что данная технология мало вероятно станет использоваться в промышленности, однако в будущем станет полезной для создания новых материалов.
Автор: Татьяна Свиридова