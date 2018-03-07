Григорий Лепс пообещал выгнать из дома сына-первоклассника
Известный певец и продюсер Григорий Лепс заявил, что выгонит из дома своего сына-первоклассника, если он начнет петь. Знаменитость не сможет пережить появление еще одного музыканта в семье.
Григорий Лепс старается в строгости воспитывать своих детей. Своего младшего сына Ивана он старается отгородить от мира шоу-бизнеса. По словам певца, ребенок может связать жизнь с любой профессией, кроме музыки. Также Лепс готов помочь сыну определиться, если возникнут какие-либо сложности.
В сентябре прошлого года Иван пошел в первый класс. Учеба дается сыну певца довольно легко. Делать уроки мальчику помогает старшая сестра Николь, которая в этом году заканчивает начальнику школу. К началу учебного года Иван научился писать и читать. Кроме этого, сын Лепса показывал великолепные знания по английскому языку и математике.
Григорий Лепс старается в строгости воспитывать своих детей. Своего младшего сына Ивана он старается отгородить от мира шоу-бизнеса. По словам певца, ребенок может связать жизнь с любой профессией, кроме музыки. Также Лепс готов помочь сыну определиться, если возникнут какие-либо сложности.
В сентябре прошлого года Иван пошел в первый класс. Учеба дается сыну певца довольно легко. Делать уроки мальчику помогает старшая сестра Николь, которая в этом году заканчивает начальнику школу. К началу учебного года Иван научился писать и читать. Кроме этого, сын Лепса показывал великолепные знания по английскому языку и математике.
Автор: Валерия Орлова