Сверхпрочный зонд NASA Parker доставит к Солнцу чип с именами всех желающих
Летом текущего года космоагенство NASA запланировало запуск сверхмощного зонда Parker, который займется исследованием внешних слоев Солнца. Миссия станет уникальной, так как ранее не создавалось подобных аппаратов, способных функционировать в условиях интенсивного тепла. Более того, к Светилу будут доставлены имена всех желающих, собранных в специальном чипе.
Главной задачей зонда Parker является изучение Солнца на близком расстоянии, а его создатели намерены лучше понять работу Светила. Помимо измерительных инструментов в аппарат встроен микрочип, на котором будут храниться имена всех желающих. Руководство проекта сообщило, что такая возможность существует у любого жителя Планеты, который может заявить о желании включения своего имени в память. Для этого следует назвать себя и предоставить адрес своей электронной почты.
Данная возможность получила название «Летний горячий билет-2018», которая должна повысить осведомленность общественности и привлечь интерес к предстоящей первой и уникальной миссии к Солнцу. По размерам зонд Parker не превышает габаритов маленького авто, а защитой от палящего Солнца станет покрытие из углеродного композита, толщиной в 11 сантиметров. Аппарат способен развивать скорость до 690 тысяч километров в час, до запуска разработчики протестируют зонд при помощи потоков лазера, чтобы убедиться в его прочности в условиях мощного излучения Звезды.
Главной задачей зонда Parker является изучение Солнца на близком расстоянии, а его создатели намерены лучше понять работу Светила. Помимо измерительных инструментов в аппарат встроен микрочип, на котором будут храниться имена всех желающих. Руководство проекта сообщило, что такая возможность существует у любого жителя Планеты, который может заявить о желании включения своего имени в память. Для этого следует назвать себя и предоставить адрес своей электронной почты.
Данная возможность получила название «Летний горячий билет-2018», которая должна повысить осведомленность общественности и привлечь интерес к предстоящей первой и уникальной миссии к Солнцу. По размерам зонд Parker не превышает габаритов маленького авто, а защитой от палящего Солнца станет покрытие из углеродного композита, толщиной в 11 сантиметров. Аппарат способен развивать скорость до 690 тысяч километров в час, до запуска разработчики протестируют зонд при помощи потоков лазера, чтобы убедиться в его прочности в условиях мощного излучения Звезды.
Автор: Татьяна Свиридова