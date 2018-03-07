Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018
exclusive / Наука

Сверхпрочный зонд NASA Parker доставит к Солнцу чип с именами всех желающих
Летом текущего года космоагенство NASA запланировало запуск сверхмощного зонда Parker, который займется исследованием внешних слоев Солнца. Миссия станет уникальной, так как ранее не создавалось подобных аппаратов, способных функционировать в условиях интенсивного тепла. Более того, к Светилу будут доставлены имена всех желающих, собранных в специальном чипе.

Сверхпрочный зонд NASA Parker доставит к Солнцу чип с именами всех желающих


Главной задачей зонда Parker является изучение Солнца на близком расстоянии, а его создатели намерены лучше понять работу Светила. Помимо измерительных инструментов в аппарат встроен микрочип, на котором будут храниться имена всех желающих. Руководство проекта сообщило, что такая возможность существует у любого жителя Планеты, который может заявить о желании включения своего имени в память. Для этого следует назвать себя и предоставить адрес своей электронной почты.

Данная возможность получила название «Летний горячий билет-2018», которая должна повысить осведомленность общественности и привлечь интерес к предстоящей первой и уникальной миссии к Солнцу. По размерам зонд Parker не превышает габаритов маленького авто, а защитой от палящего Солнца станет покрытие из углеродного композита, толщиной в 11 сантиметров. Аппарат способен развивать скорость до 690 тысяч километров в час, до запуска разработчики протестируют зонд при помощи потоков лазера, чтобы убедиться в его прочности в условиях мощного излучения Звезды.

Автор: Татьяна Свиридова
Вчера, 22:20
Читайте также
Сегодня в России отмечается Международный женский
Анастасия Волочкова оказалась владелицей дома и
В Украине развернули арест активов “Газпрома”
Ксению Собчак внесли в базу сайта «Миротворец»
До конца марта Мантуров ожидает принятия
Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ до
В “Газпроме” объяснили возвращение “Нафтогазу”
Как ухаживать за лицом весной: Маски для лица и
Весенняя мода 2018: Какие цвета в моде весной
Эксперт: У США остался год для использования
Более 400 тысяч новый клиентов за 2017 год
Фотограф обнаружил Ричарда Брэнсона в статуе
Добавление комментария
Последние новости
07.03, 23:58 Сегодня в России отмечается Международный женский день
07.03, 23:42 Сыну Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева сделали операцию
07.03, 23:22 Певица МакSим воссоединилась со своим экс-супругом
07.03, 23:00 Анастасия Волочкова оказалась владелицей дома и 22
07.03, 22:41 Появились первые фотографии LADA Vesta SW Cross в версии
07.03, 22:20 Сверхпрочный зонд NASA Parker доставит к Солнцу чип с
07.03, 22:00 Apple закроет музыкальный сервис iTunes
07.03, 21:46 Windows 10 S станет «режимом S» существующих версий
07.03, 21:30 Ученые обнаружили уникальный квантовый феномен в космосе
07.03, 21:08 Николай Басков и Виктория Лопырева задумались о детях
07.03, 21:01 Свидание с Паулиной Андреевой будет стоить до 100 тысяч
07.03, 20:59 Ученые работают над созданием таблеток для похудения
07.03, 20:58 В “Яндексе” сообщили о закрытии сервиса “Фотки”
07.03, 20:48 В Украине развернули арест активов “Газпрома”
07.03, 20:48 Ксению Собчак внесли в базу сайта «Миротворец»
07.03, 20:41 В Воронежской области ищут 38-летнюю женщину
07.03, 20:33 Максим Галкин получил волну критики от поклонников Ольги
07.03, 20:28 Samsung презентовал новую линейку QLED-телевизоров
07.03, 20:26 Соцсеть “ВКонтакте” намерена запустить собственную
07.03, 20:21 Ким Кардашьян прикрыла обнаженную грудь лапшой