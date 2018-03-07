Певица МакSим воссоединилась со своим экс-супругом
Отечественная певица МакSим воссоединилась со своим экс-супругом Алексеем Луговцовым. Прошлые выходные бывшие возлюбленные провели на даче в компании двух дочерей артистки, одна из которых рождена именно в браке с мужчиной.
Пара рассталась еще порядка шести лет назад, ходя перед этим МакSим и Луговцов всячески пытались спасти брак, чего в итоге так и не удалось сделать. Как оказалось, воссоединение экс-возлюбленных произошло ради съемок клипа на композицию “Дура”, где пара якобы проводит выходные за городом. Проходил процесс на реальной даче певицы, размещенной в Подмосковье. Также в кадре успела засветиться и ее старшая дочь Александра, являющаяся совместным ребенком Марины Максимовой и Луговцова.
По словам МакSим, в видео они с бывшим играли самих себе, дурачась и отдыхая, а в финале сжигая свои вещи на костре. При этом артистка не стала открыто отвечать на вопрос о том, почему для клипа она выбрала именно экс-супруга, но уточнила, что им наконец-то удалось решить все трудности и отпустить обиды.
Пара рассталась еще порядка шести лет назад, ходя перед этим МакSим и Луговцов всячески пытались спасти брак, чего в итоге так и не удалось сделать. Как оказалось, воссоединение экс-возлюбленных произошло ради съемок клипа на композицию “Дура”, где пара якобы проводит выходные за городом. Проходил процесс на реальной даче певицы, размещенной в Подмосковье. Также в кадре успела засветиться и ее старшая дочь Александра, являющаяся совместным ребенком Марины Максимовой и Луговцова.
По словам МакSим, в видео они с бывшим играли самих себе, дурачась и отдыхая, а в финале сжигая свои вещи на костре. При этом артистка не стала открыто отвечать на вопрос о том, почему для клипа она выбрала именно экс-супруга, но уточнила, что им наконец-то удалось решить все трудности и отпустить обиды.
Автор: Марина Вебер