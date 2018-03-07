Пригожин поделился архивным снимком с Валерией и ее детьми
Известный российский продюсер Иосиф Пригожин у своем профиле в Instagram опубликовал трогательное фото с Валерией и детьми. Таким образом, он решил поздравить супругу с 15-летием со дня знакомства.
Сначала отношения Валерии и Пригожина были исключительно рабочие. Однако спустя время они разглядели друг друга поближе. В профиле продюсера появился раритетный снимок, на котором вместе с ним запечатлены Валерия и ее трое детей от предыдущих браков. Пригожин рассказал, что певицу с тремя замечательными малышами он встретил 15 лет назад. Тогда продюсер стал считать их своей семьей. По мнению мужа Валерии, он и супруга почти не изменились.
Поклонников звездной пары очень расстрогали нежные слова продюсера о семье. Также им очень понравилась архивная фотография, появившаяся в Instagram.
Стоит напомнить, что у пары нет общих детей, однако семья всегда мечтала о малыше. Валерия и Иосиф Пригожин воспитывают троих детей певицы. У продюсера также имеются наследники от первого брака.
Сначала отношения Валерии и Пригожина были исключительно рабочие. Однако спустя время они разглядели друг друга поближе. В профиле продюсера появился раритетный снимок, на котором вместе с ним запечатлены Валерия и ее трое детей от предыдущих браков. Пригожин рассказал, что певицу с тремя замечательными малышами он встретил 15 лет назад. Тогда продюсер стал считать их своей семьей. По мнению мужа Валерии, он и супруга почти не изменились.
Поклонников звездной пары очень расстрогали нежные слова продюсера о семье. Также им очень понравилась архивная фотография, появившаяся в Instagram.
Стоит напомнить, что у пары нет общих детей, однако семья всегда мечтала о малыше. Валерия и Иосиф Пригожин воспитывают троих детей певицы. У продюсера также имеются наследники от первого брака.
Автор: Валерия Орлова