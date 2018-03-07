Путин назвал условия для применения Россией ядерного оружия
Владимир Путин рассказал, при наличии каких условий Россия готова пустить в ход ядерное оружие. Его слова прозвучали в рамках интервью для кинокартины “Миропорядок 2018” авторства Владимира Соловьева.
По словам Путина, Москва решится на использование ядерного оружия только для того, чтобы нанести ответный удар, если кто-либо задействует такие меры против России. Притом решение будет принято исключительно в том случае, если отечественные системы предупреждения четко отметят не только непосредственно старт ракет, но и предоставят конкретный прогноз траектории полетов и, кроме того, времени падения опасных объектов в пределах РФ.
Путин выразил при этом надежду на то, что к таким мерам никогда не придется прибегать, поскольку для мира это окажется глобальной катастрофой. Он также добавил, что как лидер государства и гражданина РФ он задается ведущим вопросом: “Зачем нам такой мир, если там не будет России?”.
Ранее, как сообщали “Актуальные новости”, Путин не стал исключать, что некоторые профессии со временем смогут заменить роботы.
По словам Путина, Москва решится на использование ядерного оружия только для того, чтобы нанести ответный удар, если кто-либо задействует такие меры против России. Притом решение будет принято исключительно в том случае, если отечественные системы предупреждения четко отметят не только непосредственно старт ракет, но и предоставят конкретный прогноз траектории полетов и, кроме того, времени падения опасных объектов в пределах РФ.
Путин выразил при этом надежду на то, что к таким мерам никогда не придется прибегать, поскольку для мира это окажется глобальной катастрофой. Он также добавил, что как лидер государства и гражданина РФ он задается ведущим вопросом: “Зачем нам такой мир, если там не будет России?”.
Ранее, как сообщали “Актуальные новости”, Путин не стал исключать, что некоторые профессии со временем смогут заменить роботы.
Автор: Марина Вебер