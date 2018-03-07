Политолог раскрыл причину, по которой Россия не получила ответ на запрос о встрече Лаврова и Тиллерсона
Владимир Брутер, являющийся политологом Международного института гуманитарно-политических исследований, рассказал о причинах отсутствия ответа на запрос РФ по поводу встречи Рекса Тиллерсона и Сергея Лаврова. По его словам, позиция США на этот счет еще не была сформирована, ввиду чего не удалось принять и соответствующее решение.
По информации от издания «Политэксперт», во время брифинга 6 марта представитель американского госдепа Хезер Науэрт рассказала, что Вашингтон не получал от Кремля никаких запросов в устной или письменной форме по поводу проведения переговоров между Лавровым и Тиллерсоном. Политолог считает, что данная информация может быть спорной.
«Лавров и Тиллерсон должны одновременно приехать в Эфиопию. Кремль определенно захотел бы провести переговоры с Вашингтоном и разъяснить ситуацию с обращением Владимира Путина к Федеральному Собранию, которое было отчасти воспринято неверно. На повестке дня могла бы появиться и ситуация в Сирии», - рассказал Брутер.
В МИД РФ также отметили, что сведения о проведении встреч такого типа обычно не публикуют. В данном случае США не представило вразумительный ответ о возможности переговоров в двухстороннем режиме, ввиду чего дипломаты раскрыли определенные подробности запроса.
По информации от издания «Политэксперт», во время брифинга 6 марта представитель американского госдепа Хезер Науэрт рассказала, что Вашингтон не получал от Кремля никаких запросов в устной или письменной форме по поводу проведения переговоров между Лавровым и Тиллерсоном. Политолог считает, что данная информация может быть спорной.
«Лавров и Тиллерсон должны одновременно приехать в Эфиопию. Кремль определенно захотел бы провести переговоры с Вашингтоном и разъяснить ситуацию с обращением Владимира Путина к Федеральному Собранию, которое было отчасти воспринято неверно. На повестке дня могла бы появиться и ситуация в Сирии», - рассказал Брутер.
В МИД РФ также отметили, что сведения о проведении встреч такого типа обычно не публикуют. В данном случае США не представило вразумительный ответ о возможности переговоров в двухстороннем режиме, ввиду чего дипломаты раскрыли определенные подробности запроса.
Автор: Махов Артем