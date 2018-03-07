Тимур Еремеев выступил против эксгумации тела Спартака Мишулина
В эфире одного из ток-шоу актер Тимур Еремеев выступил против эксгумации тела Спартака Мишулина. Еремеев называет себя внебрачным сыном Мишулина.
Актер считает, что эксгумация является безнравственной, но на проведении процедуры настаивает дочь Мишулина Карина. Она намерена доказать, что Тимур Еремеев является лжецом и не имеет никакого отношения к скончавшемуся актеру. Конфликт между Кариной Мишулиной и Тимуром Еремеевым длится на протяжении последних полугода. В интервью журналистам последний рассказал, что является внебрачным сыном Мишулина. Для того, чтобы выяснить правду, Карина Мишулина предложила провести ДНК-тест. Для этого она взяла костюм Карлсона, в котором выступал ее отец. В костюме сохранился необходимый биологический материал. Первый анализ показал, что Еремеев является сыном актера, но Миулина намерена провести повторную экспертизу в Швеции. Для этого она готова эксгумировать тело, похороненное 12 лет назад.
Тимур Еремеев выступил против. Более того, он считает, что конфликт с Мишулиной продлится еще долго и зрители увидят не одно ток-шоу, посвященное этому. Из-за истории страдает его мама Татьяна Анатольевна, которая угодила в больницу.
Ранее сообщалось, что Тимур Еремеев в суде выиграл процесс против вдовы Спартака Мишулина Валентины Константиновны.
Актер считает, что эксгумация является безнравственной, но на проведении процедуры настаивает дочь Мишулина Карина. Она намерена доказать, что Тимур Еремеев является лжецом и не имеет никакого отношения к скончавшемуся актеру. Конфликт между Кариной Мишулиной и Тимуром Еремеевым длится на протяжении последних полугода. В интервью журналистам последний рассказал, что является внебрачным сыном Мишулина. Для того, чтобы выяснить правду, Карина Мишулина предложила провести ДНК-тест. Для этого она взяла костюм Карлсона, в котором выступал ее отец. В костюме сохранился необходимый биологический материал. Первый анализ показал, что Еремеев является сыном актера, но Миулина намерена провести повторную экспертизу в Швеции. Для этого она готова эксгумировать тело, похороненное 12 лет назад.
Тимур Еремеев выступил против. Более того, он считает, что конфликт с Мишулиной продлится еще долго и зрители увидят не одно ток-шоу, посвященное этому. Из-за истории страдает его мама Татьяна Анатольевна, которая угодила в больницу.
Ранее сообщалось, что Тимур Еремеев в суде выиграл процесс против вдовы Спартака Мишулина Валентины Константиновны.
Автор: Сергей Сидорин