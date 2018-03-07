Isuzu существенно снизила цены на пикап D-Max для Китая
Цены на пикап D-Max от японской автомобилестроительной компании Isuzu для Китая существенно снизились. Стоимость автомобиля 2017 года выпуска подешевела на 15000 юаней, что составляет приблизительно 133000 рублей.
Отныне базовая модификация пикапа D-Max доступна за 148000 юаней (примерно 1318000 рублей). В китайской вариации автомобиля под капотом размещается мотор, объем которого составляет 3 литра, а мощность – 177 «лошадок». В компании с двигателем функционируют 6-скоростная МКПП или 5-ступенчатая АКПП с задним или полным приводом.
Напомним, обновленный внедорожник Isuzu MU-X попал к дилерам.
Отныне базовая модификация пикапа D-Max доступна за 148000 юаней (примерно 1318000 рублей). В китайской вариации автомобиля под капотом размещается мотор, объем которого составляет 3 литра, а мощность – 177 «лошадок». В компании с двигателем функционируют 6-скоростная МКПП или 5-ступенчатая АКПП с задним или полным приводом.
Напомним, обновленный внедорожник Isuzu MU-X попал к дилерам.
Автор: Элана Ал-Лами