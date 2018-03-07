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Стоматологи рассказали, какие продукты приводят к кариесу и болезням десен
Стоматологи рассказали, что частое употребление цуккини и спаржи может стать причиной развития заболеваний десен и даже появления кариеса. По словам специалистов, в данных овощах содержатся особые «агрессивные» вещества, вступающие в реакции с кислотами в ротовой полости.

Стоматологи рассказали, какие продукты приводят к кариесу и болезням десен


В ходе исследования эксперты проанализировали истории лечения нескольких сотен пациентов, имевших проблемы с деснами и кариесом. В итоге оказалось, что почти все они имели примерно одинаковый рацион питания. В его основу входило большое количество кабачков, патиссонов, спаржи и болгарского перца. По словам специалистов, данный вид овощей содержит большое количество активных кислот, которые разрушают эмаль и воздействуют на кровообращение в деснах.

Исследователи отмечают, что с проблемами кислотно-щелочного баланса в ротовой полости часто сталкиваются люди, придерживающиеся определенных диет. Стараясь употреблять большое количество клетчатки человек полностью изменяет свой рацион, непроизвольно исключая из него полезные для зубов углеводы.

Специалисты рекомендуют не употреблять вышеперечисленные продукты в больших количествах. В случае, если этого требует диета, нужно после каждого приема пищи полоскать ротовую полость или пользоваться специальными средствами для восстановления баланса кислот.

Автор: Махов Артем
Вчера, 15:38
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