Путин: США нагло обманули Россию при перевороте на Украине
США «нагло» и «грубо» обманули Россию перед совершением переворота на Украине. Такое заявление сделал нынешний президент РФ Владимир Путин в ходе общения с журналистом Владимиром Соловьевым.
По словам Путина, американские партнеры попросили сделать все, чтобы бывший президент Виктор Янукович не стал применять армию по отношению к представителям оппозиции, которые должны были освободить площади и административные здания. Россия согласилась помочь в этом, а спустя время на Украине произошел государственный переворот.
Глава РФ считает, что за этим стоят Штаты. Как следствие, Вашингтон сейчас активно поддерживает Киев.
Как отметил Владимир Путин, данный случай стал первым серьёзным обманом со стороны американских коллег. Кроме этого, политик не разочаровался в лидере США Дональде Трампе. Путин уверен, что с ним можно искать компромиссы и договариваться.
«Разочарование не в самом партнере, а в существующей системе. На сегодняшний день она показывает явную неэффективность», - заявил политик. Путин добавил, что система США является непредсказуемой, а это усложняет весь процесс взаимодействия.
По словам Путина, американские партнеры попросили сделать все, чтобы бывший президент Виктор Янукович не стал применять армию по отношению к представителям оппозиции, которые должны были освободить площади и административные здания. Россия согласилась помочь в этом, а спустя время на Украине произошел государственный переворот.
Глава РФ считает, что за этим стоят Штаты. Как следствие, Вашингтон сейчас активно поддерживает Киев.
Как отметил Владимир Путин, данный случай стал первым серьёзным обманом со стороны американских коллег. Кроме этого, политик не разочаровался в лидере США Дональде Трампе. Путин уверен, что с ним можно искать компромиссы и договариваться.
«Разочарование не в самом партнере, а в существующей системе. На сегодняшний день она показывает явную неэффективность», - заявил политик. Путин добавил, что система США является непредсказуемой, а это усложняет весь процесс взаимодействия.
Автор: Валерия Орлова