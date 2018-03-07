К 2022 году группа “ГАЗ” наладит экспортные поставки в 90 стран мира
В планах группы “ГАЗ” к 2022 году наладить массовые экспортные поставки своей продукции в 90 государств по всему миру. Сейчас же производитель из РФ сотрудничает таким образом с 40 странами.
В рамках недавнего совещания представитель “ГАЗ” Игорь Шувалов пояснил, что уже сейчас компания активно поставляет свои авто в десятки стран по всему миру, но при этом развитие экспорта со стороны предприятия продолжается активными темпами. В ближайшие годы фирма надеется заметно расширить географию поставок своих авто, которая уже к 2022 году может охватить 90 государств. В частности, свое присутствие группа “ГАЗ” будет развивать в странах Африки, Азии, Латинской Америки, а также Европы.
Эксперты считают, что это возможно, ведь за последние четыре года компания сумела увеличить число стран для экспорта с 25 до 40. К примеру, в 2017 году поставки авто производства “ГАЗ” удалось наладить на территорию Саудовской Аравии, Иордании, а также Филиппин.
Ранее стало известно о намерении “ГАЗ” возобновить авто “Волга”, но в виде коммерческого фургона.
В рамках недавнего совещания представитель “ГАЗ” Игорь Шувалов пояснил, что уже сейчас компания активно поставляет свои авто в десятки стран по всему миру, но при этом развитие экспорта со стороны предприятия продолжается активными темпами. В ближайшие годы фирма надеется заметно расширить географию поставок своих авто, которая уже к 2022 году может охватить 90 государств. В частности, свое присутствие группа “ГАЗ” будет развивать в странах Африки, Азии, Латинской Америки, а также Европы.
Эксперты считают, что это возможно, ведь за последние четыре года компания сумела увеличить число стран для экспорта с 25 до 40. К примеру, в 2017 году поставки авто производства “ГАЗ” удалось наладить на территорию Саудовской Аравии, Иордании, а также Филиппин.
Ранее стало известно о намерении “ГАЗ” возобновить авто “Волга”, но в виде коммерческого фургона.
Автор: Марина Вебер