Сыну Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева сделали операцию
Ольга Владимировна Фриске рассказала, что ее внук и сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева Платон недавно перенес операцию. По словам бабушки ребенка, его отец всячески не дает им встретиться.
По словам матери Жанны Фриске, последний раз она видела внука в декабре минувшего года. Тогда ребенок сообщил, что долгое время считал ее умершей. До этого бабушка и внук виделись в ноябре. По ее словам, тогда Дмитрий Шепелев запретил Платону принимать подарки от родственников, что их сильно расстроило.
«Он сказал, что у ребенка удалили аденоиды, ввиду чего он не может приехать. По его словам, Платон сейчас соблюдает постельный режим, постоянно находясь дома и не выходя на прогулки. Я не могу даже спросить у него о состоянии внука, за которого переживаю. Аденоиды ему удалили амбулаторно, так как в больнице он не лежал», - рассказала Ольга Фриске.
В скором времени сыну Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске Платону исполнится пять лет. По словам его бабушки, она пока не представляет, как сможет увидеться с внуком и поздравить его с праздником.
По словам матери Жанны Фриске, последний раз она видела внука в декабре минувшего года. Тогда ребенок сообщил, что долгое время считал ее умершей. До этого бабушка и внук виделись в ноябре. По ее словам, тогда Дмитрий Шепелев запретил Платону принимать подарки от родственников, что их сильно расстроило.
«Он сказал, что у ребенка удалили аденоиды, ввиду чего он не может приехать. По его словам, Платон сейчас соблюдает постельный режим, постоянно находясь дома и не выходя на прогулки. Я не могу даже спросить у него о состоянии внука, за которого переживаю. Аденоиды ему удалили амбулаторно, так как в больнице он не лежал», - рассказала Ольга Фриске.
В скором времени сыну Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске Платону исполнится пять лет. По словам его бабушки, она пока не представляет, как сможет увидеться с внуком и поздравить его с праздником.
Автор: Махов Артем