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На юге Волгограда прохожий выстрелил из пистолета в пьяного подростка
В Волгограде прохожий выстрелил в пьяного подростка из пистолета. Инцидент был зафиксирован в Красноармейском районе города в прошедший вторник, 6 марта.

На юге Волгограда прохожий выстрелил из пистолета в пьяного подростка


По имеющимся данным, 16-летний юноша получил ранение в шею. Полицейские, которые прибыли на место ЧП, установили, что около 11 часов вечера несовершеннолетний вместе со своими друзьями спровоцировал конфликт. Его участником также стал работник вагонного депо, который возвращался домой.

Сообщается, что подростки, пребывающие под воздействием алкогольных напитков, отказались уступить дорогу мужчины. Один из молодых людей толкнул его. По словам случайного прохожего, ему не удалось справиться с собственным гневом. В результате он достал травматический пистолет и выстрелил.

В отношении работника вагонного депо инициировано уголовное дело. Ему грозит два года тюрьмы.

Автор: Валерия Орлова
Вчера, 13:47
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