Стоимость биткоина снизилась на фоне иска против Coinbase
Согласно данным торгов, стоимость биткоина снизилась на 5,19% и на данный момент составляет 10762 доллара. Эксперты связывают подобное с иском против криптоплатформы Coinbase.
Отмечается, что снижение курса преследует и другие криптовалюты. Так, стоимость Ethereum снизилась на 4,82% и составила 808,9 доллара, а Ripple упал на 4,64% и продается за 919 долларов. Что касается Ripple, то и он снизился до 1201 доллара (-4,13%). На сегодняшний день капитализация всех криптовалют составляет 436 млрд долларов. На них приходится 42% всего финансового рынка.
Иски к Coinbase связаны с тем, что его сотрудники занимались торговлей инсайдерской информацией. Кроме того, платформа мошенническим путем удерживала средства, которые были переведены на счета пользователей, которые не регистрировали счет в Coinbase. Им предлагалось получить средства лишь после открытия счета.
Ранее сообщалось, что в Исландии появился банкомат перевода наличных в биткоины.
Отмечается, что снижение курса преследует и другие криптовалюты. Так, стоимость Ethereum снизилась на 4,82% и составила 808,9 доллара, а Ripple упал на 4,64% и продается за 919 долларов. Что касается Ripple, то и он снизился до 1201 доллара (-4,13%). На сегодняшний день капитализация всех криптовалют составляет 436 млрд долларов. На них приходится 42% всего финансового рынка.
Иски к Coinbase связаны с тем, что его сотрудники занимались торговлей инсайдерской информацией. Кроме того, платформа мошенническим путем удерживала средства, которые были переведены на счета пользователей, которые не регистрировали счет в Coinbase. Им предлагалось получить средства лишь после открытия счета.
Ранее сообщалось, что в Исландии появился банкомат перевода наличных в биткоины.
Автор: Сергей Сидорин