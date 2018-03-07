Ученые считают, что космический мусор мешает обнаружить инопланетян
Ученые из США считают, что космический мусор, летающий в огромном количестве вокруг Земли, мешает обнаружить инопланетян. Таким образом спутники сталкиваются с помехами, поэтому не способны зафиксировать многочисленные сигналы пришельцев.
Специалисты отмечают, что инопланетные цивилизации живут на далеких расстояниях от Планеты и являются технологически развитыми существами. Спутники, вращающиеся на орбите Земли, не могут улавливать всех сигналов, которые посылают пришельцы из-за огромного количества космического мусора.
Для обнаружения инопланетян следует сначала придумать технологию «очистки космоса» от мусора, а затем создать сверхмощные аппараты для фиксирования посланий жителей других цивилизаций. Более того, данные аппараты, как считают ученые, должны иметь способность в поиске следов пришельцев в космическом пространстве.
Специалисты отмечают, что инопланетные цивилизации живут на далеких расстояниях от Планеты и являются технологически развитыми существами. Спутники, вращающиеся на орбите Земли, не могут улавливать всех сигналов, которые посылают пришельцы из-за огромного количества космического мусора.
Для обнаружения инопланетян следует сначала придумать технологию «очистки космоса» от мусора, а затем создать сверхмощные аппараты для фиксирования посланий жителей других цивилизаций. Более того, данные аппараты, как считают ученые, должны иметь способность в поиске следов пришельцев в космическом пространстве.
Автор: Татьяна Свиридова