В Башкирии разыскивают пропавшего без вести 23-летнего парня
На территории Башкирии продолжаются поиски 23-летнего местного жителя, пропавшего без вести. Молодой человек исчез еще 22 февраля, что произошло после ссоры с приятелями.
Согласно имеющимся сведениям, пропавший гражданин проживает в городе Салават, однако в момент исчезновения находился в гостях у знакомых в населенном пункте Зирган, входящем в состав Мелеузовского района. При этом его поиски также охватывают город Ишимбай. Пропал парень еще 22 февраля, когда между ним и его друзьями произошла ссора. Домой он так и не вернулся, со знакомыми на связь тоже не выходил.
Сейчас его поиски все еще продолжаются, а участие в процессе принимают как сотрудники органов правопорядка Башкирии, так и волонтеры. Известно, что в день пропажи одет был молодой человек в куртку черного цвета и темные джинсы, а на руке у него имеется татуировка с надписью “за ВДВ”. Сведения о его местонахождении просят передавать в полицию республики.
Ранее в Башкирии во время поиска работы бесследно пропал другой 23-летним молодой человек.
Согласно имеющимся сведениям, пропавший гражданин проживает в городе Салават, однако в момент исчезновения находился в гостях у знакомых в населенном пункте Зирган, входящем в состав Мелеузовского района. При этом его поиски также охватывают город Ишимбай. Пропал парень еще 22 февраля, когда между ним и его друзьями произошла ссора. Домой он так и не вернулся, со знакомыми на связь тоже не выходил.
Сейчас его поиски все еще продолжаются, а участие в процессе принимают как сотрудники органов правопорядка Башкирии, так и волонтеры. Известно, что в день пропажи одет был молодой человек в куртку черного цвета и темные джинсы, а на руке у него имеется татуировка с надписью “за ВДВ”. Сведения о его местонахождении просят передавать в полицию республики.
Ранее в Башкирии во время поиска работы бесследно пропал другой 23-летним молодой человек.
Автор: Марина Вебер