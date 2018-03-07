Поезд протаранил машину в Тверской области
В Тверской области в среду, 7 марта, поезд протаранил машину. Инцидент произошел в утреннее время недалеко от перегона «Бартенево-разъезд Курково».
Один из вагонов, в котором находились пассажиры, в результате аварии сошел с рельсов. Предварительно сообщается, что инцидент обошелся без погибших и пострадавших.
Имеется информация, что происшествие не повредило железнодорожное полотно. Обстоятельства случившегося на данный момент устанавливаются. Пока не сообщается, существует ли сбой в движении поездов на этом участке.
Один из вагонов, в котором находились пассажиры, в результате аварии сошел с рельсов. Предварительно сообщается, что инцидент обошелся без погибших и пострадавших.
Имеется информация, что происшествие не повредило железнодорожное полотно. Обстоятельства случившегося на данный момент устанавливаются. Пока не сообщается, существует ли сбой в движении поездов на этом участке.
Автор: Валерия Орлова