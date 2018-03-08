Поклонники Шарлиз Терон не узнали актрису из-за пластики лица
Шарлиз Терон удивила поклонников своим внешним видом. Теперь знаменитую американскую актрису перестали узнавать из-за сделанной пластики лица. По мнению многих фанатов, модель из-за проделанных операций перестала радовать своей красотой, которую она унаследовала от природы.
Шарлиз Терон сыграла главную роль в фильме «Опасный бизнес», премьера которого состоялась совсем недавно. Актриса выбрала брючный костюм белого цвета для появления на торжественном мероприятии. Звезды шоу-бизнеса были в восхищении от образа 42-летней коллеги по цеху. Однако поклонникам не пришлась по душе пластика, на которую решилась фотомодель. Голливудская красавица, как отметили фанаты, изменилась до неузнаваемости.
Шарлиз Терон в одном из своих интервью рассказала журналистам, что Шон Пенн настаивал на том, чтобы актриса сделала подтяжку лица. Однако звезда телеэкранов решилась на такой шаг только после расставания с известным актером.
Шарлиз Терон сыграла главную роль в фильме «Опасный бизнес», премьера которого состоялась совсем недавно. Актриса выбрала брючный костюм белого цвета для появления на торжественном мероприятии. Звезды шоу-бизнеса были в восхищении от образа 42-летней коллеги по цеху. Однако поклонникам не пришлась по душе пластика, на которую решилась фотомодель. Голливудская красавица, как отметили фанаты, изменилась до неузнаваемости.
Шарлиз Терон в одном из своих интервью рассказала журналистам, что Шон Пенн настаивал на том, чтобы актриса сделала подтяжку лица. Однако звезда телеэкранов решилась на такой шаг только после расставания с известным актером.
Автор: Элана Ал-Лами