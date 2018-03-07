Анна Хилькевич опасается преследований навязчивого поклонника
Актриса Анна Хилькевич рассказала, что однажды познакомилась с мужчиной и отказала ему в продолжении отношений. Сейчас он превратился в навязчивого поклонника, не дающего спокойно жить ей и мужу.
Из-за этого она призналась, что ее привлекательная внешность вышла ей боком. Она рассказала давнюю историю, которая приключилась 5 лет назад. Артистка ехала летом по городу в своем кабриолете, когда ей посигналил парень на дорогом автомобиле, они улыбнулись друг другу и не общаясь разъехались. Потом он ей позвонил, узнав номер мобильного по регистрационному номеру автомобиля. Анна Хилькевич оценила целеустремленность ухажера и продолжила общение по телефону, не встречаясь с ним вживую. Однако при дальнейших разговорах выяснилось, что он женат, это ее не устроило и она решила разорвать отношения.
Актриса думала, что этим все и закончится, параллельно познакомившись с нынешним мужем Артуром. На новые звонки бывшего ухажера уже ответил он, что остудило на некоторое время пыл звонившего. Все продолжилось смс-кой, в которой было написано: «Я не сдамся. Мы еще встретимся». После ее с мужем интервью у надоедливого мужчины «сорвало крышу» и он, узнав адрес знаменитости, стал слать непонятные подарки, например, сухие розы и оставлять различные записки в ее автомобиле.
Из-за этого она призналась, что ее привлекательная внешность вышла ей боком. Она рассказала давнюю историю, которая приключилась 5 лет назад. Артистка ехала летом по городу в своем кабриолете, когда ей посигналил парень на дорогом автомобиле, они улыбнулись друг другу и не общаясь разъехались. Потом он ей позвонил, узнав номер мобильного по регистрационному номеру автомобиля. Анна Хилькевич оценила целеустремленность ухажера и продолжила общение по телефону, не встречаясь с ним вживую. Однако при дальнейших разговорах выяснилось, что он женат, это ее не устроило и она решила разорвать отношения.
Актриса думала, что этим все и закончится, параллельно познакомившись с нынешним мужем Артуром. На новые звонки бывшего ухажера уже ответил он, что остудило на некоторое время пыл звонившего. Все продолжилось смс-кой, в которой было написано: «Я не сдамся. Мы еще встретимся». После ее с мужем интервью у надоедливого мужчины «сорвало крышу» и он, узнав адрес знаменитости, стал слать непонятные подарки, например, сухие розы и оставлять различные записки в ее автомобиле.
Автор: Северов Андрей