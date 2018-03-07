Представлен смартфон Homtom HT70 с аккумулятором на 10 тысяч миллиампер часов
Homtom HT70 с 10000 миллиампер часов представлен официально. По информации от производителя, аппарат получил дисплей на 6 дюймов с соотношением сторон 2 к 1.
Экран смартфона имеет разрешение HD + и возможность воспроизведения роликов с fps до 320 кадров в секунду. Разработчики отмечают, что устройство подойдет для любителей игр, потребляющих большое количество ресурсов и заряда батареи. Визуально аппарат похож на ранее показанный Samsung Galaxy S8, но имеет угловатый дизайн рамок вокруг экрана.
Смартфон представлен в одной версии с 4 гигабайтами встроенной памяти и 64 гигабайтами ПЗУ. Датчик отпечатка пальца на нем разместился на задней панель под камерой с двойным модулем на 16 и 2 мегапикселя соответственно. Разрешение селфи-камеры на устройстве составляет 5 мегапикселей. Смартфон нового поколения работает на базе ОС Android 7.0.
Экран смартфона имеет разрешение HD + и возможность воспроизведения роликов с fps до 320 кадров в секунду. Разработчики отмечают, что устройство подойдет для любителей игр, потребляющих большое количество ресурсов и заряда батареи. Визуально аппарат похож на ранее показанный Samsung Galaxy S8, но имеет угловатый дизайн рамок вокруг экрана.
Смартфон представлен в одной версии с 4 гигабайтами встроенной памяти и 64 гигабайтами ПЗУ. Датчик отпечатка пальца на нем разместился на задней панель под камерой с двойным модулем на 16 и 2 мегапикселя соответственно. Разрешение селфи-камеры на устройстве составляет 5 мегапикселей. Смартфон нового поколения работает на базе ОС Android 7.0.
Автор: Махов Артем