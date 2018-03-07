В Воронеже мать бросила новорожденного в холле общежития
В правоохранительных органах сообщили, что в Воронеже мать бросила новорожденного ребенка холле общежития. Сейчас женщину разыскивают правоохранители.
Сообщение о найденном младенце поступило в полицию от жительницы одного из домов по улице Молодогвардейцев. Правоохранители передали девочку медикам.
На данный момент полицейские отрабатывают жилые дома в районе общежития, посещают семьи из «группы риска», а также женщин, которые находятся на учете у гинеколога как беременные.
Сообщение о найденном младенце поступило в полицию от жительницы одного из домов по улице Молодогвардейцев. Правоохранители передали девочку медикам.
На данный момент полицейские отрабатывают жилые дома в районе общежития, посещают семьи из «группы риска», а также женщин, которые находятся на учете у гинеколога как беременные.
Автор: Сергей Сидорин