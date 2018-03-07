В Кузбассе скорая помощь врезалась в бетономешалку
В Кузбассе произошло ДТП, участниками которого стали бетономешалка, скорая помощь и еще одно легковое транспортное средство. Инцидент произошел в среду, 7 марта, в населенном пункте Прокопьевск.
По имеющимся данным, автомобиль скорой помощи столкнулся с бетономешалкой. После этого последняя зацепила еще и легковушку. Сообщается, что авария обошлась без пострадавших. Все обстоятельства и подробности выясняются.
Ранее издание «Актуальные новости» сообщало, что в Кузбассе произошла массовая авария, участниками которой стали пять транспортных средств.
По имеющимся данным, автомобиль скорой помощи столкнулся с бетономешалкой. После этого последняя зацепила еще и легковушку. Сообщается, что авария обошлась без пострадавших. Все обстоятельства и подробности выясняются.
Ранее издание «Актуальные новости» сообщало, что в Кузбассе произошла массовая авария, участниками которой стали пять транспортных средств.
Автор: Валерия Орлова