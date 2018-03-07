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exclusive / Происшествия

В Кемерово поезд сбил стоявшую у рельсов 31-летнюю женщину
В Кемерово 31-летняя местная жительница, стоявшая у рельсов, угодила под товарный поезд. В результате гражданка была серьезно травмирована, поэтому сейчас находится в отделении реанимации.

В Кемерово поезд сбил стоявшую у рельсов 31-летнюю женщину

Согласно имеющимся сведениям, происшествие зафиксировано вечером прошлого вторника, 6 марта, в населенном пункте Боровой. Вблизи Сызранской улицы товарняк осуществил наезд на 31-летнюю гражданку, которая стояла в непосредственной близости от рельсов. Отмечается, что машинист транспорта успел неоднократно подать неизвестной предупреждающие сигналы, однако их пострадавшая оставила без реакции. Несмотря на то, что водитель применил экстренное торможение, это не помогло избежать наезда.

В результате случившегося жительница Кемерово получила серьезную травму головы, а также перелом челюсти. Сотрудники скорой в оперативном порядке доставили гражданку в больницу, где ее поместили в реанимацию. В деталях случившегося сейчас разбираются экстренные службы Кузбасса, но подробности широким массам не разглашаются.

Автор: Марина Вебер
Вчера, 14:43
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