В Башкирии пьяный мужчина избил монтировкой водителя маршрутки
В правоохранительных органах сообщили, что в Башкирии в Стерлитамаке пьяный мужчина избил монтировкой водителя маршрутки. Нападавшим оказался ранее судимый 24-летний житель Уфы.
По данным следствия, подозреваемый приехал к другу в Стерлитамак. Он не застал его дома и направился в кафе. В маршрутке он вступил в словесный конфликт с водителем. Для выяснения отношений конфликтующие вышли на улицу. Водитель прихватил с собой монтировку и ею же получил травмы.
Пьяный мужчина был задержан. Он признал свою вину. В его отношении возбуждено уголовное дело.
По данным следствия, подозреваемый приехал к другу в Стерлитамак. Он не застал его дома и направился в кафе. В маршрутке он вступил в словесный конфликт с водителем. Для выяснения отношений конфликтующие вышли на улицу. Водитель прихватил с собой монтировку и ею же получил травмы.
Пьяный мужчина был задержан. Он признал свою вину. В его отношении возбуждено уголовное дело.
Автор: Сергей Сидорин