В Саранске несовершеннолетний ограбил 14-летнего подростка
В Саранске 16-летний местный житель ограбил своего 14-летнего знакомого. В отношении него было заведено уголовное делопроизводство.
Как установили правоохранители, преступление произошло 18 октября прошлого года. Тогда подросток встретился со своим 14-летним знакомым, у которого украл мобильный телефон. До этого обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего. Сумма материального ущерба составила 11 тысяч рублей.
В материалах дела говорится, что похищенным устройством злоумышленник воспользовался по собственному усмотрению. Расследование по данному факту завершено. Все материалы дела переданы в суд, где несовершеннолетнему будет вынесен приговор.
Как установили правоохранители, преступление произошло 18 октября прошлого года. Тогда подросток встретился со своим 14-летним знакомым, у которого украл мобильный телефон. До этого обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего. Сумма материального ущерба составила 11 тысяч рублей.
В материалах дела говорится, что похищенным устройством злоумышленник воспользовался по собственному усмотрению. Расследование по данному факту завершено. Все материалы дела переданы в суд, где несовершеннолетнему будет вынесен приговор.
Автор: Валерия Орлова