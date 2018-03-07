Автобренд Tata Motors представил в Женеве новый концепт седана EVision
Индийский автобренд Tata Motors представил на автосалоне в Женеве новый концепт седана EVision. Данное событие приурочено в 20-летнему участию производителя в ежегодной автомобильной выставке.
Концепт-кар Tata E-Vision построен на базе шасси OMEGA, представляющего собой модернизированную платформу от Land Rover Discovery. Стоит отметить, что с 2008 года автопроизводитель является владельцем компании Land Rover.
Седан оснащен полностью электрической силовой установкой, имеет обтекаемые линии кузова и минималистический дизайн салона. Модель презентована с зауженной формой светодиодной оптики и стильными колесными дисками на 21 дюйм. Создатели концепта пока не предоставляли информации о намерениях серийного производства Tata EVision.
Концепт-кар Tata E-Vision построен на базе шасси OMEGA, представляющего собой модернизированную платформу от Land Rover Discovery. Стоит отметить, что с 2008 года автопроизводитель является владельцем компании Land Rover.
Седан оснащен полностью электрической силовой установкой, имеет обтекаемые линии кузова и минималистический дизайн салона. Модель презентована с зауженной формой светодиодной оптики и стильными колесными дисками на 21 дюйм. Создатели концепта пока не предоставляли информации о намерениях серийного производства Tata EVision.
Автор: Татьяна Свиридова