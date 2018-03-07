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В Новосибирске упавший с крыши снег развалил автомобиль ВАЗ
В Новосибирске глыба льда упала на автомобиль марки ВАЗ и нанесла ему серьезные повреждения. По информации от местной прессы, владелец транспортного средства оценил ущерб примерно в 12 тысяч рублей.

В Новосибирске упавший с крыши снег развалил автомобиль ВАЗ


Инцидент произошел сегодня в дневное время на улице Станиславского. При падении на транспортное средство лед разбил лобовое стекло и повредил спойлер. По словам владельца, он припарковал машину рядом с магазином запчастей для того, чтобы посетить его. Выйдя на улицу, он заметил, что стекло на автомобиле разбито, а на капоте лежит большой кусок льда.

Владелец машины рассказал, что с ним на связь уже успел выйти представитель ЖКХ, который предложил ему посчитать общую сумму ущерба. Сведения об этом подтвердил и директор «ЖЭУ-7 Ленинского района». По его словам, причиной падения куска льда с крыши дома стал сильный ветер. В настоящее время специалисты ведомственной организации занимаются выяснением обстоятельств инцидента.

«Крыша дома выполнена из профлиста, ввиду чего внизу карниза остался снег после уборки. Его сбило ветром, из-за чего основная масса замерзшей жидкости ударилась в рекламный щит магазина и полетела в сторону машины», - сообщили представители коммунальных служб.

Автор: Махов Артем
Вчера, 15:23
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