В Мурманской области 7-летняя девочка поскользнулась и попала под машину
В Мурманской области, в селе Тулома, 6 марта произошла авария, в которой пострадал ребенок. По информации СМИ, 7-летняя девочка поскользнулась и оказалась под колесами машины.
Автомобиль LADA Kalina осуществлял движение по улице Школьной по территории двора. В половине пятого вечера 7-летняя девочка вышла из арки дома и поскользнувшись, попала под машину. Пострадавшего ребенка осмотрели врачи и применили амбулаторное лечение. По факту произошедшей аварии проводится проверка. Обстоятельства инцидента уточняются.
За минувшие сутки это не первая авария в Мурманской области. Днем на Портовом проезде в административном центре столкнулись два транспортных средства ГАЗ и Porsche. В ДТП пострадала женщина-водитель, находящаяся за рулем немецкого автомобиля.
Автомобиль LADA Kalina осуществлял движение по улице Школьной по территории двора. В половине пятого вечера 7-летняя девочка вышла из арки дома и поскользнувшись, попала под машину. Пострадавшего ребенка осмотрели врачи и применили амбулаторное лечение. По факту произошедшей аварии проводится проверка. Обстоятельства инцидента уточняются.
За минувшие сутки это не первая авария в Мурманской области. Днем на Портовом проезде в административном центре столкнулись два транспортных средства ГАЗ и Porsche. В ДТП пострадала женщина-водитель, находящаяся за рулем немецкого автомобиля.
Автор: Элана Ал-Лами