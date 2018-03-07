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В Ростове из-за гранаты взорвался Mercedes-Benz с водителем
В Ростове неожиданно взорвался припаркованный Mercedes-Benz, в салоне которого находился водитель. Вблизи пострадавшего транспортного средства удалось обнаружить чеку от гранаты.

В Ростове из-за гранаты взорвался Mercedes-Benz с водителем

Происшествие отмечено в Ростове утром среды, 7 марта, на одной из парковок, размещенных у жилых домов. Неожиданно прогремел взрыв, и некоторые очевидцы рассказывают, что даже почувствовали ударную волну. В салоне Mercedes-Benz находился водитель, который оказался травмирован, однако он сумел самостоятельно покинуть авто до того, как начался пожар. В итоге мужчину забрали сотрудники скорой помощи, однако сведения о его состоянии не уточняются.

Очевидцы допускают, что причиной взрыва иномарки стала граната, которая могла быть подложена под авто. Кроме того, на месте также удалось выявить предмет, напоминающий чеку от вышеупомянутого устройства. Сейчас представители СКР Ростова взялись за проверку по этому делу, также возбуждено делопроизводство за покушение на жизнь человека, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Автор: Марина Вебер
Вчера, 13:39
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