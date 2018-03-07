Сегодня в России отмечается Международный женский день
Сегодня в России отмечается Международный женский день. Он был утвержден Организацией Объединенных Наций в начале XX века. В Украине, России, Татарстане, Белоруссии, Армении и Азербайджане праздник считается государственным.
Идея празднования 8 марта в качестве Международного женского дня была предложена Кларой Цеткин, являющейся лидером группы социал-демократической партии Германии. По ее словам, таким методом она собиралась начать активную борьбу за права представительниц прекрасного пола. Существует мнение, что 8 марта стало праздником после того, как в Нью-Йорке прошел «марш пустых кастрюль». Данные мероприятие стало первым масштабным собранием феминисток.
Историки отмечают, что данный праздник может быть связан и с персонажем древнегреческой мифологии Лисистратой. Она организовала сексуальную забастовку против мужчин, призывая женщин отказываться от половых связей. Таким методом ей удалось существенно повысить статус женщин в обществе.
Женщины в свое время становились первопроходцами во многих отраслях. В частности, в 1906 году в Санкт-Петербурге открылось высшее учебное заведение для женщин. В Нью-Йорке в 1909 году состоялась автомобильная гонка для представительниц прекрасного пола. В современном мире в праздник принято радовать женщин подарками и поздравлениями.
Идея празднования 8 марта в качестве Международного женского дня была предложена Кларой Цеткин, являющейся лидером группы социал-демократической партии Германии. По ее словам, таким методом она собиралась начать активную борьбу за права представительниц прекрасного пола. Существует мнение, что 8 марта стало праздником после того, как в Нью-Йорке прошел «марш пустых кастрюль». Данные мероприятие стало первым масштабным собранием феминисток.
Историки отмечают, что данный праздник может быть связан и с персонажем древнегреческой мифологии Лисистратой. Она организовала сексуальную забастовку против мужчин, призывая женщин отказываться от половых связей. Таким методом ей удалось существенно повысить статус женщин в обществе.
Женщины в свое время становились первопроходцами во многих отраслях. В частности, в 1906 году в Санкт-Петербурге открылось высшее учебное заведение для женщин. В Нью-Йорке в 1909 году состоялась автомобильная гонка для представительниц прекрасного пола. В современном мире в праздник принято радовать женщин подарками и поздравлениями.
Автор: Махов Артем